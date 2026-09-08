Alors qu’elle menait 5 jeux à 0 dans le premier de son huitième de finale à l’US Open face à Qinwen Zheng, Iga Swiatek s’est totalement effondrée, s’inclinant 7–5, 6–3.
Si les causes de ce trou d’air peuvent être imputées par une baisse physique ou encore par une faiblesse mentale, palpable depuis plusieurs mois chez la Polonaise, d’autres comme Martina Navratilova, consultante pour Sky Sports, ont une autre explication.
En effet, selon la lauréate de 18 Grands Chelems en simple, l’actuelle 8e joueuse mondiale aurait tout simplement été mal conseillée par son entraîneur, l’Espagnol Francisco Roig.
« Je pense qu’elle a peut‐être perdu un peu confiance en son jeu quand on lui a conseillé d’utiliser une raquette avec un cordage moins tendu parce qu’elle ratait des balles. C’est un conseil pour le moins étrange. Et maintenant, elle remet peut‐être tout en question. »
Publié le mardi 8 septembre 2026 à 15:45