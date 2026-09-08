Alors qu’elle menait 5 jeux à 0 dans le premier de son huitième de finale à l’US Open face à Qinwen Zheng, Iga Swiatek s’est tota­le­ment effon­drée, s’in­cli­nant 7–5, 6–3.

Si les causes de ce trou d’air peuvent être impu­tées par une baisse physique ou encore par une faiblesse mentale, palpable depuis plusieurs mois chez la Polonaise, d’autres comme Martina Navratilova, consul­tante pour Sky Sports, ont une autre explication.

En effet, selon la lauréate de 18 Grands Chelems en simple, l’ac­tuelle 8e joueuse mondiale aurait tout simple­ment été mal conseillée par son entraî­neur, l’Espagnol Francisco Roig.

« Je pense qu’elle a peut‐être perdu un peu confiance en son jeu quand on lui a conseillé d’utiliser une raquette avec un cordage moins tendu parce qu’elle ratait des balles. C’est un conseil pour le moins étrange. Et main­te­nant, elle remet peut‐être tout en question. »