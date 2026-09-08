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Navratilova charge Francisco Roig, coach de Swiatek : « C’est un conseil pour le moins étrange. Maintenant, Iga remet peut‐être tout en question

Par
Thomas S
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Alors qu’elle menait 5 jeux à 0 dans le premier de son huitième de finale à l’US Open face à Qinwen Zheng, Iga Swiatek s’est tota­le­ment effon­drée, s’in­cli­nant 7–5, 6–3.

Si les causes de ce trou d’air peuvent être impu­tées par une baisse physique ou encore par une faiblesse mentale, palpable depuis plusieurs mois chez la Polonaise, d’autres comme Martina Navratilova, consul­tante pour Sky Sports, ont une autre explication. 

En effet, selon la lauréate de 18 Grands Chelems en simple, l’ac­tuelle 8e joueuse mondiale aurait tout simple­ment été mal conseillée par son entraî­neur, l’Espagnol Francisco Roig. 

« Je pense qu’elle a peut‐être perdu un peu confiance en son jeu quand on lui a conseillé d’utiliser une raquette avec un cordage moins tendu parce qu’elle ratait des balles. C’est un conseil pour le moins étrange. Et main­te­nant, elle remet peut‐être tout en question. »

Publié le mardi 8 septembre 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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