Le tableau féminin a rendu son verdict, Elena Rybakina est championne de l’US Open 2026, en venant à bout de la double tenante du titre Aryna Sabalenka (6−4, 5–7, 6–2). Un nouveau succès en grand chelem contre sa rivale, après leur première bataille de la saison à l’Open d’Australie.
La performance de la Kazakh ne laisse pas indifférent les spécialistes de la petite balle jaune. Consultante pour Sky Sports durant la quinzaine, Martina Navratilova a tressé de belles louanges à la numéro deux mondiale. Pour la nonuple championne de Wimbledon, Rybakina a pris un ascendant psychologique sur sa rivale.
« Elle a tout simplement très bien joué. C’était une performance incroyable et Sabalenka n’a vraiment rien pu faire pour l’arrêter. Aryna a été sur la défensive tout au long du match, et c’était une superbe performance. C’est Rybakina qui lui a infligé tout ça. Et je ne m’y attendais pas. Ce n’est pas tant que Sabalenka ait perdu le match… C’est Rybakina qui l’a gagné. Elle a mérité cette victoire. Sabalenka va devoir repartir de zéro. Que fera‐t‐elle la prochaine fois si Rybakina joue aussi bien ? », a commenté la Tchèque, dans des propos relayés par Tennis 365.
Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 11:23