Le tableau féminin a rendu son verdict, Elena Rybakina est cham­pionne de l’US Open 2026, en venant à bout de la double tenante du titre Aryna Sabalenka (6−4, 5–7, 6–2). Un nouveau succès en grand chelem contre sa rivale, après leur première bataille de la saison à l’Open d’Australie.

La perfor­mance de la Kazakh ne laisse pas indif­fé­rent les spécia­listes de la petite balle jaune. Consultante pour Sky Sports durant la quin­zaine, Martina Navratilova a tressé de belles louanges à la numéro deux mondiale. Pour la nonuple cham­pionne de Wimbledon, Rybakina a pris un ascen­dant psycho­lo­gique sur sa rivale.

« Elle a tout simple­ment très bien joué. C’était une perfor­mance incroyable et Sabalenka n’a vrai­ment rien pu faire pour l’ar­rêter. Aryna a été sur la défen­sive tout au long du match, et c’était une superbe perfor­mance. C’est Rybakina qui lui a infligé tout ça. Et je ne m’y atten­dais pas. Ce n’est pas tant que Sabalenka ait perdu le match… C’est Rybakina qui l’a gagné. Elle a mérité cette victoire. Sabalenka va devoir repartir de zéro. Que fera‐t‐elle la prochaine fois si Rybakina joue aussi bien ? », a commenté la Tchèque, dans des propos relayés par Tennis 365.