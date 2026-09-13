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Navratilova dithy­ram­bique sur Rybakina : « C’était une perfor­mance incroyable et Sabalenka n’a vrai­ment rien pu faire pour l’ar­rêter. Aryna va devoir repartir de zéro. Que fera‐t‐elle la prochaine fois si Elena joue aussi bien ? »

Par
Jean Muller
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Le tableau féminin a rendu son verdict, Elena Rybakina est cham­pionne de l’US Open 2026, en venant à bout de la double tenante du titre Aryna Sabalenka (6−4, 5–7, 6–2). Un nouveau succès en grand chelem contre sa rivale, après leur première bataille de la saison à l’Open d’Australie. 

La perfor­mance de la Kazakh ne laisse pas indif­fé­rent les spécia­listes de la petite balle jaune. Consultante pour Sky Sports durant la quin­zaine, Martina Navratilova a tressé de belles louanges à la numéro deux mondiale. Pour la nonuple cham­pionne de Wimbledon, Rybakina a pris un ascen­dant psycho­lo­gique sur sa rivale.

« Elle a tout simple­ment très bien joué. C’était une perfor­mance incroyable et Sabalenka n’a vrai­ment rien pu faire pour l’ar­rêter. Aryna a été sur la défen­sive tout au long du match, et c’était une superbe perfor­mance. C’est Rybakina qui lui a infligé tout ça. Et je ne m’y atten­dais pas. Ce n’est pas tant que Sabalenka ait perdu le match… C’est Rybakina qui l’a gagné. Elle a mérité cette victoire. Sabalenka va devoir repartir de zéro. Que fera‐t‐elle la prochaine fois si Rybakina joue aussi bien ? », a commenté la Tchèque, dans des propos relayés par Tennis 365.

Publié le dimanche 13 septembre 2026 à 11:23

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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