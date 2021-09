Martina Navratilona, immense légende de ce sport et consul­tante pour les télés améri­caines, a donné son point de vue sur l’une des révé­la­tions de cet US Open avec Leylah Fernandez, la Britannique Emma Raducanu, 18 ans :

« Sa sélec­tion de coups est parfaite à 99,99 % et elle a une intel­li­gence tennis­tique et mentale très élevée. Elle semble être un produit fini alors qu’elle n’est encore qu’au début de sa carrière. Peut‐elle gagner le tournoi ? Je ne pense pas, car il y a des joueuses plus âgées avec plus d’ex­pé­rience qui sont à leur meilleur niveau en ce moment, mais je suis impressionnée. »