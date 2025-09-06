La légende Martina Navratilova a livré son analyse sur Sky Sports après la victoire en trois sets de Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’US Open.
« Le revers n’était pas tout à fait au rendez‐vous, et je pense qu’il n’est pas habitué à ne pas pouvoir gagner plus de points derrière le premier service de Carlos. Ce dernier a remporté 84% des points lorsqu’il a réussi son premier service. Normalement, c’est Novak qui ne laisse aucun répit à ses adversaires, mais aujourd’hui, c’est Alcaraz. Les rôles se sont inversés. Je pense que Novak était stressé et qu’il n’arrivait tout simplement pas à trouver la faille. C’est douloureux. Je suis passée par là », a déclaré l’ancienne numéro 1 mondiale dans des propos relayés par The Tennis Gazette.
Publié le samedi 6 septembre 2025 à 14:42