La légende Martina Navratilova a livré son analyse sur Sky Sports après la victoire en trois sets de Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’US Open.

« Le revers n’était pas tout à fait au rendez‐vous, et je pense qu’il n’est pas habitué à ne pas pouvoir gagner plus de points derrière le premier service de Carlos. Ce dernier a remporté 84% des points lors­qu’il a réussi son premier service. Normalement, c’est Novak qui ne laisse aucun répit à ses adver­saires, mais aujourd’hui, c’est Alcaraz. Les rôles se sont inversés. Je pense que Novak était stressé et qu’il n’ar­ri­vait tout simple­ment pas à trouver la faille. C’est doulou­reux. Je suis passée par là », a déclaré l’an­cienne numéro 1 mondiale dans des propos relayés par The Tennis Gazette.