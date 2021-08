C’est devenu un refrain mais à chaque fois qu’un nouveau tournoi du Grand Chelem pointe à l’ho­rizon, les plus grandes spécia­listes se penchent sur le cas de Serena Williams toujours bloquée à 23 titres du Grand Chelem. Le record étant détenu par Magaret Court avec 24 titres.

Pour Martina Navratilova il faut garder de l’es­poir. Malgré ses récentes contre‐performances et sa bles­sure à Wimbledon il ne faut pas écarter Serena. Pour Martina, tout est encore possible : « Elle ne gagnera proba­ble­ment pas plus de 24, mais 24 est possible. Je pensais qu’elle avait une grande chance à Wimbledon, mais cela ne s’est pas produit et je pense que si elle est en bonne santé, ses chances sont meilleures à l’US Open. Quoi qu’il en soit, c’est 50⁄ 5 0. »

https://www.welovetennis.fr/wta/henin-sur-un-24e-grand‐chelem‐pour‐serena‐williams‐je‐ne‐pense‐pas‐que‐le‐pourcentage‐de‐chance‐soit‐eleveRécemment Justin Henin avait été moins flat­teuse concer­nant les chances de Serena.