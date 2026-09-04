En conférence de presse à l’US Open, où il fait son grand retour et s’est qualifié pour le troisième tour, Carlos Alcaraz a tapé du poing sur la table, en faisant passer un message aux instances au sujet du calendrier et des blessures :
« Si on doit disputer tous les tournois obligatoires que l’ATP nous impose, on passe environ 40 semaines en compétition. C’est impossible, et on voit beaucoup de joueurs se blesser, beaucoup de joueurs s’épuiser. S’ils ne font rien pour y remédier, nous verrons encore plus de blessures à l’avenir. À l’avenir, je vais m’accorder quelques pauses et je manquerai certains tournois, c’est certain », a lâché le septuple lauréat en Grand Chelem.
Une sortie saluée par la légende Martina Navratilova, qui est allée dans le sens de l’Espagnol.
« Ces tournois sur 12 jours (elle parle de la nouvelle formule des Masters 1000, ndlr) sont parfaits pour la compétition, pour gagner de l’argent et pour les fans, mais ils sont un véritable cauchemar pour les meilleurs joueurs », a écrit l’ancienne numéro 1 mondial sur le réseau social X.
👏🏼👏🏼👏🏼👍🏼.— Martina Navratilova (@Martina) September 3, 2026
These 12 day events are great for the tournament , for making $ and great for the fans, they are horrible for the top players. https://t.co/olDzBoQYgv
Si les critiques se multiplient, l’ATP ne semble visiblement pas prête à faire marche arrière.
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 13:55