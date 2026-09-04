Accueil US Open

Navratilova sur le coup de gueule d’Alcaraz : « Ces tour­nois sont un véri­table cauchemar pour les meilleurs joueurs »

Par
Baptiste Mulatier
-
1767

En confé­rence de presse à l’US Open, où il fait son grand retour et s’est qualifié pour le troi­sième tour, Carlos Alcaraz a tapé du poing sur la table, en faisant passer un message aux instances au sujet du calen­drier et des blessures : 

« Si on doit disputer tous les tour­nois obli­ga­toires que l’ATP nous impose, on passe environ 40 semaines en compé­ti­tion. C’est impos­sible, et on voit beau­coup de joueurs se blesser, beau­coup de joueurs s’épuiser. S’ils ne font rien pour y remé­dier, nous verrons encore plus de bles­sures à l’avenir. À l’avenir, je vais m’accorder quelques pauses et je manquerai certains tour­nois, c’est certain », a lâché le septuple lauréat en Grand Chelem.

Une sortie saluée par la légende Martina Navratilova, qui est allée dans le sens de l’Espagnol. 

« Ces tour­nois sur 12 jours (elle parle de la nouvelle formule des Masters 1000, ndlr) sont parfaits pour la compé­ti­tion, pour gagner de l’argent et pour les fans, mais ils sont un véri­table cauchemar pour les meilleurs joueurs », a écrit l’an­cienne numéro 1 mondial sur le réseau social X. 

Si les critiques se multi­plient, l’ATP ne semble visi­ble­ment pas prête à faire marche arrière. 

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 13:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥