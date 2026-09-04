En confé­rence de presse à l’US Open, où il fait son grand retour et s’est qualifié pour le troi­sième tour, Carlos Alcaraz a tapé du poing sur la table, en faisant passer un message aux instances au sujet du calen­drier et des blessures :

« Si on doit disputer tous les tour­nois obli­ga­toires que l’ATP nous impose, on passe environ 40 semaines en compé­ti­tion. C’est impos­sible, et on voit beau­coup de joueurs se blesser, beau­coup de joueurs s’épuiser. S’ils ne font rien pour y remé­dier, nous verrons encore plus de bles­sures à l’avenir. À l’avenir, je vais m’accorder quelques pauses et je manquerai certains tour­nois, c’est certain », a lâché le septuple lauréat en Grand Chelem.

Une sortie saluée par la légende Martina Navratilova, qui est allée dans le sens de l’Espagnol.

« Ces tour­nois sur 12 jours (elle parle de la nouvelle formule des Masters 1000, ndlr) sont parfaits pour la compé­ti­tion, pour gagner de l’argent et pour les fans, mais ils sont un véri­table cauchemar pour les meilleurs joueurs », a écrit l’an­cienne numéro 1 mondial sur le réseau social X.

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These 12 day events are great for the tour­na­ment , for making $ and great for the fans, they are horrible for the top players. https://t.co/olDzBoQYgv — Martina Navratilova (@Martina) September 3, 2026

Si les critiques se multi­plient, l’ATP ne semble visi­ble­ment pas prête à faire marche arrière.