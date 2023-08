Connue pour ne pas faire dans la langue de bois, Martina Navratilova s’est récem­ment exprimée sur la situa­tion de la tenante du titre à l’US Open, Iga Swiatek, qui se dit fati­guée avant le début de ce dernier Grand Chelem de la saison.

Pour Martina, dans des propos rapportés par Inews, si la numéro 1 mondiale n’est pas capable de surpasser cette fatigue, cela ne sert à rien de s’ali­gner en compétition.

« Le stress sur les joueuses, je le comprends, et Iga étant Polonaise, elle a dû jouer à Varsovie. Normalement, si elle n’était pas Polonaise, elle n’au­rait jamais joué ce tournoi et aurait pris quelques semaines de repos supplé­men­taires, donc c’est peut‐être pour ça qu’elle est fati­guée. Mais j’ai quand même envie de lui dire : ‘Aller, secoue‐toi’. Nous sommes en septembre, elle n’a pas non plus joué énor­mé­ment de tournoi et voici l’US Open. Donc si elle n’est pas capable de faire l’ef­fort ou si elle est menta­le­ment fati­guée, alors ne joue pas. Prend du temps libre et concentre‐toi sur les tour­nois de fin de saison. Prend juste du temps libre. Force‐toi à prendre des vacances. »