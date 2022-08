« Ne prenez jamais pour acquis l’impact d’un geste aimable », le message très clair d’Azarenka après avoir été écartée de la soirée de charité pour l’Ukraine￼￼￼

Écartée au tout dernier moment par l’USTA, la fédé­ra­tion de tennis améri­caine, de la soirée d’ex­hi­bi­tion en faveur de la paix en Ukraine suite au conflit armé avec la Russie, Victoria Azarenka, au lieu de réagir publi­que­ment avec un commu­niqué, a préféré la jouer plus mysté­rieuse en publiant une seule phrase, mais qui en dit long sur son senti­ment, via son compte Twitter.

« Ne prenez jamais pour acquis l’im­pact d’un geste aimable », a écrit la triple fina­liste de l’US Open qui a notam­ment été écartée à cause de vives protes­ta­tions de joueuses ukrai­niennes dont Lesia Tsurenko et Marta Kostyuk qui esti­maient pour­tant il n’y a pas si long­temps que les joueurs russes et biélo­russes ne prenaient pas assez posi­tion contre la guerre démarrée par la Russie, alliée poli­tique de la Biélorussie.