Déjà indécis à la fin du mois de juin quant à sa présence à New York pour l’US Open (31 août – 13 septembre), David Goffin n’en sait pas vraiment davantage. Au sortir de sa défaite sèche face à Stefanos Tsitsipas (18-12, 16-13, 14-11, 22-11), qu’il retrouvera ce dimanche en demi-finales de l’Ultimate Tennis Showdown, le Belge a fait un point sur la situation : « Je ne sais vraiment pas pour le moment. Je ne sais pas quels pourront être mes résultats. C’est très difficile de changer de surface, passer du dur à la terre battue en quelques jours. Je verrai comment je me sens, et bien sûr, le but sera aussi d’être préparé pour Roland-Garros. Je vais essayer de jouer quelques matches mais pas trop, pour être prêt. Mon calendrier n’est pas fixé pour le moment. »

Le numéro 10 à l’ATP ne cache pas ses craintes vis-à-vis de la situation sanitaire : « Il y a de plus en plus de personnes infectées, je ne sais pas si c’est bien de voyager là-bas. Pour le moment, les conditions ne sont pas bonnes, mais elles peuvent changer. Je voudrais avoir plus de détails pour prendre une décision. » Ca tombe bien, l’ATP organise une réunion ce lundi pour rassurer les joueurs avant la tournée américaine.