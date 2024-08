Si Nick Kyrgios n’a pas épargné Jannik Sinner au sujet de son affaire de dopage, il est main­te­nant devenu un grand ami de Novak Djokovic. L’Australien n’hé­site pas à le défendre dès qu’il le peut. Sur Tennis Channel derniè­re­ment, Nick a même expliqué un drôle de phénomène.

« J’espère que Novak gagnera parce que cela me fera paraître meilleur depuis que j’ai perdu ma finale contre lui à Wimbledon. Plus Nole gagnera, mieux je me porterai à l’avenir »