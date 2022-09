Révélé au grand public sur gazon en 2021, Jack Draper progresse à toute vitesse. Aux portes du top 50 avant le début de l’US Open, le jeune britan­nique s’ap­prête à défier Karen Khachanov au 3e tour après avoir battu Emil Ruusuvuori et Felix Auger‐Aliassime sans concéder le moindre set.

Sa mère, Nicky Draper, cham­pionne chez les juniors au Royaume‐Uni à son époque, fait quelques révé­la­tions au cours d’une inter­view accordée à Tennis365.

« Croyez‐le ou non, il a pris une raquette pour la première fois alors qu’il n’avait qu’un an et vous pouviez voir dès son plus jeune âge que Jack avait une incroyable coor­di­na­tion main‐œil. Il a toujours joué au tennis en tant que gaucher, mais il écrit de la main droite, a‑t‐elle expliqué avant de parler de la trans­for­ma­tion du joueur de 20 ans. Il a pris beau­coup de muscles. Il est plus en forme, plus fort, plus rapide. Il a un grand avenir, il veut atteindre le sommet. »