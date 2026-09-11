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Nicolas Escudé avant le duel entre Shelton et Tiafoe : « Ce match me rappelle la demi‐finale entre Clément et Grosjean à l’Open d’Australie »

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Thomas S
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Ancien 17e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Eurosport, Nicolas Escudé a été invité à s’ex­primer sur le choc des demi‐finales de l’US Open entre Ben Shelton et Frances Tiafoe. 

Un duel entre compa­triotes et amis qui rappelle quelque chose au vain­queur de la Coupe Davis 2001…

« Ce sont les deux joueurs qui m’ont fait la plus forte impres­sion sur cette tournée esti­vale. Depuis le début du tournoi, je les sens vrai­ment en mission, sur l’en­ga­ge­ment, la niaque sur le terrain. Les voir en demies l’un face à l’autre, ça va être génial, et pas évident du tout. Jouer pour une première finale en Grand Chelem, à la maison, contre un compa­triote et pote, c’est un contexte vrai­ment pas simple. Un peu comme il y a vingt‐cinq ans (en 2001) quand il y avait eu la demi‐finale Clément‐Grosjean, même si c’était à Melbourne et pas à Roland… »

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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