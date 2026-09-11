Ancien 17e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Eurosport, Nicolas Escudé a été invité à s’ex­primer sur le choc des demi‐finales de l’US Open entre Ben Shelton et Frances Tiafoe.

Un duel entre compa­triotes et amis qui rappelle quelque chose au vain­queur de la Coupe Davis 2001…

« Ce sont les deux joueurs qui m’ont fait la plus forte impres­sion sur cette tournée esti­vale. Depuis le début du tournoi, je les sens vrai­ment en mission, sur l’en­ga­ge­ment, la niaque sur le terrain. Les voir en demies l’un face à l’autre, ça va être génial, et pas évident du tout. Jouer pour une première finale en Grand Chelem, à la maison, contre un compa­triote et pote, c’est un contexte vrai­ment pas simple. Un peu comme il y a vingt‐cinq ans (en 2001) quand il y avait eu la demi‐finale Clément‐Grosjean, même si c’était à Melbourne et pas à Roland… »