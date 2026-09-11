Ancien 17e joueur mondial et désormais consultant pour Eurosport, Nicolas Escudé a été invité à s’exprimer sur le choc des demi‐finales de l’US Open entre Ben Shelton et Frances Tiafoe.
Un duel entre compatriotes et amis qui rappelle quelque chose au vainqueur de la Coupe Davis 2001…
« Ce sont les deux joueurs qui m’ont fait la plus forte impression sur cette tournée estivale. Depuis le début du tournoi, je les sens vraiment en mission, sur l’engagement, la niaque sur le terrain. Les voir en demies l’un face à l’autre, ça va être génial, et pas évident du tout. Jouer pour une première finale en Grand Chelem, à la maison, contre un compatriote et pote, c’est un contexte vraiment pas simple. Un peu comme il y a vingt‐cinq ans (en 2001) quand il y avait eu la demi‐finale Clément‐Grosjean, même si c’était à Melbourne et pas à Roland… »
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 15:55