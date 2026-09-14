Qui aurait pu imaginer, le 1er janvier 2026, qu’Alexander Zverev allait disputer pas moins de trois finales en Grand Chelem et en remporter deux ?

Pas grand monde étant donné la forme excep­tion­nelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vain­queurs de tous les tour­nois majeurs en 2024 et 2025 et celle de l’Allemand, qui semblait vrai­ment accuser le coup en fin de saison dernière.

Force est de constater que Sascha a su profiter de l’ab­sence des deux cadors du circuit, sans pour autant les battre. Une donnée indis­pen­sable pour placer défi­ni­ti­ve­ment Zverev parmi le fameux Big 3, selon Nicolas Escudé, consul­tant pour Eurosport.

« Il ne fait pas encore partie du Big 3 avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Il en fera partie quand il gagnera des Grands Chelems en les battant. Quand Novak Djokovic à commencer à entrer dans la danse avec Rafael Nadal et Roger Federer, il a vrai­ment fait partie du Big 3 au moment où il a commencé à les battre. Ce n’est pas encore le cas pour Zverev. Mais la saison qu’il vient de faire est démentielle. »