Qui aurait pu imaginer, le 1er janvier 2026, qu’Alexander Zverev allait disputer pas moins de trois finales en Grand Chelem et en remporter deux ?
Pas grand monde étant donné la forme exceptionnelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, vainqueurs de tous les tournois majeurs en 2024 et 2025 et celle de l’Allemand, qui semblait vraiment accuser le coup en fin de saison dernière.
Force est de constater que Sascha a su profiter de l’absence des deux cadors du circuit, sans pour autant les battre. Une donnée indispensable pour placer définitivement Zverev parmi le fameux Big 3, selon Nicolas Escudé, consultant pour Eurosport.
« Il ne fait pas encore partie du Big 3 avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Il en fera partie quand il gagnera des Grands Chelems en les battant. Quand Novak Djokovic à commencer à entrer dans la danse avec Rafael Nadal et Roger Federer, il a vraiment fait partie du Big 3 au moment où il a commencé à les battre. Ce n’est pas encore le cas pour Zverev. Mais la saison qu’il vient de faire est démentielle. »
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 15:15