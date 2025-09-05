Donné perdant par l’im­mense majo­rité des obser­va­teurs et spécia­listes, Félix Auger‐Aliassime va devoir réaliser le match de sa vie cette nuit pour battre Jannik Sinner en demi‐finales de l’US Open.

Interrogé à ce sujet, l’an­cien joueur fran­çais et consul­tant pour Eurosport, Nicolas Escudé, a iden­tifié un secteur de jeu dans lequel le Canadien devra être parfait.

« S’il y a des failles, elles ne sont pas encore iden­ti­fiées. Ça me fait penser à la très grande époque de Novak : il fait tout mieux que tout le monde. D’accord, il y a des coups qu’on le voit peu faire, comme le slice ou à la volée, mais il n’en a pas besoin ! Il fait telle­ment bien tout le reste que cela suffit à contre­carrer les plans adverses. La seule chance d’Auger‐Aliassime, qui n’est pas vrai­ment un joueur de varia­tions, sera de compter sur une énorme qualité de service pour pouvoir l’emmener sur des fins de sets. Là, on ne sait jamais. Tout Sinner qu’il est, il peut être sous tension car lorsque l’on n’ar­rive pas à breaker, à la longue, cela peut être usant. »