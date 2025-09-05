Donné perdant par l’immense majorité des observateurs et spécialistes, Félix Auger‐Aliassime va devoir réaliser le match de sa vie cette nuit pour battre Jannik Sinner en demi‐finales de l’US Open.
Interrogé à ce sujet, l’ancien joueur français et consultant pour Eurosport, Nicolas Escudé, a identifié un secteur de jeu dans lequel le Canadien devra être parfait.
« S’il y a des failles, elles ne sont pas encore identifiées. Ça me fait penser à la très grande époque de Novak : il fait tout mieux que tout le monde. D’accord, il y a des coups qu’on le voit peu faire, comme le slice ou à la volée, mais il n’en a pas besoin ! Il fait tellement bien tout le reste que cela suffit à contrecarrer les plans adverses. La seule chance d’Auger‐Aliassime, qui n’est pas vraiment un joueur de variations, sera de compter sur une énorme qualité de service pour pouvoir l’emmener sur des fins de sets. Là, on ne sait jamais. Tout Sinner qu’il est, il peut être sous tension car lorsque l’on n’arrive pas à breaker, à la longue, cela peut être usant. »
Publié le vendredi 5 septembre 2025 à 17:31