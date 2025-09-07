Consultant pour Eurosport, l’ancien joueur français Nicolas Escudé a souligné la progression physique de Jannik Sinner, qui tentera ce dimanche en finale de l’US Open de conserver son titre et sa place de numéro 1 mondial face à Carlos Alcaraz.
« On se pose encore des questions sur son physique, mais moi, je n’ai aucun doute là‐dessus. La finale de Roland‐Garros s’est jouée à une intensité folle et il a tenu la cadence jusqu’au bout, même s’il a fini par la perdre. Il a énormément progressé physiquement. Les gens voient le fait qu’il frappe comme un sourd dans la balle, mais pour le faire, il faut des qualités athlétiques hors normes. Il y a quelques années, quand il est arrivé sur le circuit, il était un peu en deçà. Aujourd’hui, ce n’est plus du tout le cas. »
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 14:42