US Open

Nicolas Escudé sur Jannik Sinner : « Les gens voient le fait qu’il frappe comme un sourd dans la balle, mais pour le faire, il faut des qualités athlé­tiques hors normes »

Par Baptiste Mulatier

Consultant pour Eurosport, l’an­cien joueur fran­çais Nicolas Escudé a souligné la progres­sion physique de Jannik Sinner, qui tentera ce dimanche en finale de l’US Open de conserver son titre et sa place de numéro 1 mondial face à Carlos Alcaraz.

« On se pose encore des ques­tions sur son physique, mais moi, je n’ai aucun doute là‐dessus. La finale de Roland‐Garros s’est jouée à une inten­sité folle et il a tenu la cadence jusqu’au bout, même s’il a fini par la perdre. Il a énor­mé­ment progressé physi­que­ment. Les gens voient le fait qu’il frappe comme un sourd dans la balle, mais pour le faire, il faut des qualités athlé­tiques hors normes. Il y a quelques années, quand il est arrivé sur le circuit, il était un peu en deçà. Aujourd’hui, ce n’est plus du tout le cas. »

Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 14:42

