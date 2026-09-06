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Nicolas Mahut : « Je trouve que le Top 10 a baissé, tu ne te dis pas que ça va être diffi­cile d’aller les cher­cher. Alors que les Berdych, Tsonga, Gasquet… »

Par
Baptiste Mulatier
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Felix Auger‐Aliassime (4e mondial), Novak Djokovic (5e), Flavio Cobolli (6e), Alex de Minaur (7e) Taylor Fritz (10e) ne joue­ront pas la deuxième semaine de l’US Open. 

Si l’on ajoute ces élimi­na­tions au forfait avant le tournoi de Jannik Sinner, numéro 1 mondial, il ne reste plus que quatre joueurs du top 10 encore en lice à Flushing Meadows : Alexander Zverev (2e), Carlos Alcaraz (3e), Daniil Medvedev (8e) et Ben Shelton (9e). 

Pour Nicolas Mahut, inter­rogé par L’Equipe, le niveau du top 10 n’est plus aussi élevé que dans les années 2010. 

« Si la densité des joueurs est plus impor­tante de la 30e à 150e place, en revanche je trouve que le top 10 a baissé. Ce sont évidem­ment des joueurs très forts mais on peut les inter­changer. Tu ne te dis pas que ça va être diffi­cile d’aller les cher­cher. Alors que les Berdych, Jo, Richard… Je ne sais pas comment l’ex­pli­quer, c’est plus de l’ordre de l’im­pres­sion », a estimé l’an­cien numéro 1 mondial en double et ex‐37e en simple, aujourd’hui coach de Benjamin Bonzi. 

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 16:24

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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