Felix Auger‐Aliassime (4e mondial), Novak Djokovic (5e), Flavio Cobolli (6e), Alex de Minaur (7e) Taylor Fritz (10e) ne joue­ront pas la deuxième semaine de l’US Open.

Si l’on ajoute ces élimi­na­tions au forfait avant le tournoi de Jannik Sinner, numéro 1 mondial, il ne reste plus que quatre joueurs du top 10 encore en lice à Flushing Meadows : Alexander Zverev (2e), Carlos Alcaraz (3e), Daniil Medvedev (8e) et Ben Shelton (9e).

Pour Nicolas Mahut, inter­rogé par L’Equipe, le niveau du top 10 n’est plus aussi élevé que dans les années 2010.

« Si la densité des joueurs est plus impor­tante de la 30e à 150e place, en revanche je trouve que le top 10 a baissé. Ce sont évidem­ment des joueurs très forts mais on peut les inter­changer. Tu ne te dis pas que ça va être diffi­cile d’aller les cher­cher. Alors que les Berdych, Jo, Richard… Je ne sais pas comment l’ex­pli­quer, c’est plus de l’ordre de l’im­pres­sion », a estimé l’an­cien numéro 1 mondial en double et ex‐37e en simple, aujourd’hui coach de Benjamin Bonzi.