Felix Auger‐Aliassime (4e mondial), Novak Djokovic (5e), Flavio Cobolli (6e), Alex de Minaur (7e) Taylor Fritz (10e) ne joueront pas la deuxième semaine de l’US Open.
Si l’on ajoute ces éliminations au forfait avant le tournoi de Jannik Sinner, numéro 1 mondial, il ne reste plus que quatre joueurs du top 10 encore en lice à Flushing Meadows : Alexander Zverev (2e), Carlos Alcaraz (3e), Daniil Medvedev (8e) et Ben Shelton (9e).
Pour Nicolas Mahut, interrogé par L’Equipe, le niveau du top 10 n’est plus aussi élevé que dans les années 2010.
« Si la densité des joueurs est plus importante de la 30e à 150e place, en revanche je trouve que le top 10 a baissé. Ce sont évidemment des joueurs très forts mais on peut les interchanger. Tu ne te dis pas que ça va être difficile d’aller les chercher. Alors que les Berdych, Jo, Richard… Je ne sais pas comment l’expliquer, c’est plus de l’ordre de l’impression », a estimé l’ancien numéro 1 mondial en double et ex‐37e en simple, aujourd’hui coach de Benjamin Bonzi.
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 16:24