Sur le plateau d’Eurosport après la finale de l’US Open, large­ment dominée par Jannik Sinner contre Taylor Fritz, Nicolas Mahut a partagé une réflexion inté­res­sante sur le jeu de l’Américain.

« Je me faisais la réflexion en regar­dant le match. Si j’avais été le coach de Fritz, j’aurais eu un dilemme. Mon joueur a atteint la finale de l’US Open en jouant d’une certaine manière qui est très clai­re­ment insuf­fi­sante face à Sinner. Donc est‐ce qu’on essaie de faire autre chose au risque de perturber mon joueur ? Ou alors on espère une impro­bable contre‐performance de la part de Sinner. Mais en jouant de cette manière là : de la cadence sans utiliser d’angles, d’amorties, pour moi, il n’avait quasi­ment aucune chance si ce n’est de servir à un très haut niveau, ce qu’il n’a pas fait sur cette première partie de match. Il a joué comme sur le reste du tournoi et il a été large­ment dominé »