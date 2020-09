Le coach de Dominic Thiem était bien sur très satisfait de la performance de son joueur même s’il n’est pas surprise que ce premier titre du Grand Chelem soit réalisé sur dur : « Quand j’ai commencé à travailler avec Dominic, beaucoup de gens m’expliquaient que le premier Grand Chelem allait être Roland-Garros parce que Domnic était arrivé en finale, et que était sa meilleure surface. Or avant d’être son coach, et que je l’observais, je m’étais toujours dit qu’il avait le talent pour s’imposer sur toutes les surfaces, qu’il était très talentueux, qu’il avait tout. Il fallait juste ajuster des petites choses ».

Pour Massu, la victoire de l’an dernier à Indian Wells a été aussi un tournant : « Je pense que le tournoi qu’il a remporté à Indian Wells en 2019 lui a également donné beaucoup de confiance. Et je pense aussi que ce succès va lui permettre maintenant d’être plus calme quand il abordera les grandes échéances »