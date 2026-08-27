Kei Nishikori n’a jamais été épargné par les bles­sures au cours de sa carrière, mais cela ne l’a pas empêché de connaître de très belles périodes au plus haut niveau. On pense notam­ment à son magni­fique parcours à l’US Open 2014, où il avait atteint la finale avant de s’incliner face à Marin Cilic.

Après avoir annoncé il y a quelques mois qu’il dispu­tait sa dernière saison sur le circuit profes­sionnel, le Japonais espère désor­mais s’offrir un ultime tour de piste sur les courts de Flushing Meadows. Pour y parvenir, il doit passer par les qualifications.

Et pour le moment, l’aventure se déroule parfai­te­ment. Nishikori a remporté ses deux premiers matchs face à Sebastian Ofner et Antonius, respec­ti­ve­ment 127e et 621e mondiaux.

36yo Kei Nishikori defeats 16yo Michael Antonius 6–4, 6–4 to reach the last quali­fying round at the #USOpen.



Played VERY well today.



He will face fellow Japanese Rei Sakamoto (!) for a place in the main draw of his last career Slam.



What a story ! pic.twitter.com/H0OLiEjJhq — José Morgado (@josemorgado) August 26, 2026

À 36 ans et désor­mais 479e au clas­se­ment ATP, l’ancien numéro 4 mondial va donc disputer une véri­table « finale » des quali­fi­ca­tions face à son compa­triote Sakamoto, 165e mondial, avec une place dans le tableau prin­cipal de l’US Open à la clé.

Un très beau parcours pour Nishikori, qui rêve de s’offrir une dernière appa­ri­tion dans le tableau prin­cipal d’un tournoi qui occupe une place si parti­cu­lière dans sa carrière.