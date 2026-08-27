Kei Nishikori n’a jamais été épargné par les blessures au cours de sa carrière, mais cela ne l’a pas empêché de connaître de très belles périodes au plus haut niveau. On pense notamment à son magnifique parcours à l’US Open 2014, où il avait atteint la finale avant de s’incliner face à Marin Cilic.
Après avoir annoncé il y a quelques mois qu’il disputait sa dernière saison sur le circuit professionnel, le Japonais espère désormais s’offrir un ultime tour de piste sur les courts de Flushing Meadows. Pour y parvenir, il doit passer par les qualifications.
Et pour le moment, l’aventure se déroule parfaitement. Nishikori a remporté ses deux premiers matchs face à Sebastian Ofner et Antonius, respectivement 127e et 621e mondiaux.
À 36 ans et désormais 479e au classement ATP, l’ancien numéro 4 mondial va donc disputer une véritable « finale » des qualifications face à son compatriote Sakamoto, 165e mondial, avec une place dans le tableau principal de l’US Open à la clé.
Un très beau parcours pour Nishikori, qui rêve de s’offrir une dernière apparition dans le tableau principal d’un tournoi qui occupe une place si particulière dans sa carrière.
Publié le jeudi 27 août 2026 à 11:07