Kei Nishikori a donc dit adieu aux tour­nois du Grand Chelem après sa défaite au dernier tour des quali­fi­ca­tions de l’US Open.

De passage en confé­rence de presse pour revenir sur sa grande carrière, qui prendra fin offi­ciel­le­ment dans quelques semaines, le Japonais a notam­ment été inter­rogé sur son idole, un certain Roger Federer.

Et pour Kei, malgré la domi­na­tion incon­tes­table de Novak Djokovic en termes de chiffres, son GOAT restera à jamais le Maestro suisse.

« C’est un joueur hors du commun dans le monde du tennis. Je vois beau­coup d’articles sur la ques­tion de savoir qui est le GOAT, mais pour moi, c’était mon idole. Au vu des résul­tats, c’est peut‐être Djokovic, mais quand j’avais envie de regarder du tennis, c’était lui le joueur dont j’appréciais vrai­ment le jeu. Un tennis magni­fique. Je le respecte énor­mé­ment et j’ai disputé de nombreux matchs contre lui. J’en ai remporté quelques‐uns et ce sont de grands souve­nirs pour moi, de grandes réus­sites. Je suis sûr qu’il a encore aujourd’hui énor­mé­ment de fans. »