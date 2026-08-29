Kei Nishikori a donc dit adieu aux tournois du Grand Chelem après sa défaite au dernier tour des qualifications de l’US Open.
De passage en conférence de presse pour revenir sur sa grande carrière, qui prendra fin officiellement dans quelques semaines, le Japonais a notamment été interrogé sur son idole, un certain Roger Federer.
Et pour Kei, malgré la domination incontestable de Novak Djokovic en termes de chiffres, son GOAT restera à jamais le Maestro suisse.
« C’est un joueur hors du commun dans le monde du tennis. Je vois beaucoup d’articles sur la question de savoir qui est le GOAT, mais pour moi, c’était mon idole. Au vu des résultats, c’est peut‐être Djokovic, mais quand j’avais envie de regarder du tennis, c’était lui le joueur dont j’appréciais vraiment le jeu. Un tennis magnifique. Je le respecte énormément et j’ai disputé de nombreux matchs contre lui. J’en ai remporté quelques‐uns et ce sont de grands souvenirs pour moi, de grandes réussites. Je suis sûr qu’il a encore aujourd’hui énormément de fans. »
Publié le samedi 29 août 2026 à 13:13