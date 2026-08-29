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Nishikori relance le débat du GOAT : « Au vu des résul­tats, c’est peut‐être Djokovic, mais quand j’avais envie de regarder du tennis, c’était lui le joueur dont j’appréciais vrai­ment le jeu »

Par
Thomas S
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Kei Nishikori a donc dit adieu aux tour­nois du Grand Chelem après sa défaite au dernier tour des quali­fi­ca­tions de l’US Open. 

De passage en confé­rence de presse pour revenir sur sa grande carrière, qui prendra fin offi­ciel­le­ment dans quelques semaines, le Japonais a notam­ment été inter­rogé sur son idole, un certain Roger Federer.

Et pour Kei, malgré la domi­na­tion incon­tes­table de Novak Djokovic en termes de chiffres, son GOAT restera à jamais le Maestro suisse. 

« C’est un joueur hors du commun dans le monde du tennis. Je vois beau­coup d’articles sur la ques­tion de savoir qui est le GOAT, mais pour moi, c’était mon idole. Au vu des résul­tats, c’est peut‐être Djokovic, mais quand j’avais envie de regarder du tennis, c’était lui le joueur dont j’appréciais vrai­ment le jeu. Un tennis magni­fique. Je le respecte énor­mé­ment et j’ai disputé de nombreux matchs contre lui. J’en ai remporté quelques‐uns et ce sont de grands souve­nirs pour moi, de grandes réus­sites. Je suis sûr qu’il a encore aujourd’hui énor­mé­ment de fans. »

Publié le samedi 29 août 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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