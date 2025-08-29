AccueilUS OpenNorrie lance le duel contre Djokovic : "Je suis prêt à ce...
Norrie lance le duel contre Djokovic : « Je suis prêt à ce qu’il arrête le match pour une raison ou une autre »

Battu six fois en autant de confron­ta­tions face à Novak Djokovic, Cameron Norrie retrouve le Serbe au troi­sième tour de l’US Open. Et il a déjà lancé les hosti­lités avec cette décla­ra­tion relayée par Sky Sports.

« Le niveau qu’il apporte, la compé­ti­ti­vité qu’il apporte, c’est fou. Chaque fois que je l’ai affronté, il a changé de tactique et m’a rendu la tâche très diffi­cile. Je suis donc prêt à tout. À le voir jouer de manière irréelle. À le voir jouer moyen­ne­ment bien. À le voir inter­rompre le match pour quelque chose, puis à ce qu’il rejoue vrai­ment bien. Je pense qu’il est vrai­ment très doué pour la compé­ti­tion et la tactique. Il est incroyable. »

Publié le vendredi 29 août 2025 à 23:56

