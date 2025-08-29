Battu six fois en autant de confrontations face à Novak Djokovic, Cameron Norrie retrouve le Serbe au troisième tour de l’US Open. Et il a déjà lancé les hostilités avec cette déclaration relayée par Sky Sports.
« Le niveau qu’il apporte, la compétitivité qu’il apporte, c’est fou. Chaque fois que je l’ai affronté, il a changé de tactique et m’a rendu la tâche très difficile. Je suis donc prêt à tout. À le voir jouer de manière irréelle. À le voir jouer moyennement bien. À le voir interrompre le match pour quelque chose, puis à ce qu’il rejoue vraiment bien. Je pense qu’il est vraiment très doué pour la compétition et la tactique. Il est incroyable. »
Publié le vendredi 29 août 2025 à 23:56