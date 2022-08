Challengé unique­ment dans le deuxième set, en excep­tant le tie‐break, Cameron Norrie s’est baladé contre un Benoit Paire peu impliqué au 1er tour de l’US Open (6−0, 7–6[1], 6–0). En confé­rence de presse, un jour­na­liste lui a demandé s’il n’avait pas eu un peu de « peine » pour le Français à un moment donné.

« J’ai essayé de jouer, de gagner chaque point et de m’en sortir. C’est mon but ultime et je ne me disais pas : ‘Oh, il passe une journée diffi­cile aujourd’hui’. Non, j’es­sayais de gagner chaque point que je pouvais, et j’ai essayé de quitter le court aussi vite que possible. Je ne pensais pas à lui ou à comment il va ou quoi que ce soit. J’essaie juste de me concen­trer sur moi‐même. Malheureusement, c’était évidem­ment diffi­cile pour lui, il a vécu une journée diffi­cile. Mais comme je l’ai dit, les jours où je ne joue pas contre lui, je lui souhaite le meilleur. Je lui dis toujours bonjour. C’est vrai­ment un bon gars. Tout le monde l’aime sur le circuit, et il est aussi très talen­tueux. Oui, je pense qu’il a des jours comme ça, c’est diffi­cile d’être régu­lier sur le circuit », a répondu le 9e mondial.