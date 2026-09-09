Linda Nosova est passée tout près d’une nouvelle demi‐finale en Grand Chelem.
En effet, la lauréate de Wimbledon 2026 a frôlé l’exploit face à la numéro une mondiale dans son jardin, puisqu’elle menait 4–2 dans la troisième manche, break en poche, avant de finalement voir Sabalenka renverser complètement la situation.
Interrogée en conférence de presse sur cette défaite forcément difficile à encaisser et sur ce qu’elle comptait faire dans les prochains jours, la Tchèque a préféré manier l’humour, expliquant qu’il n’y avait qu’une seule manière d’oublier tout ça…
« Je vais faire quelque chose. Je vais rester, genre, trois jours de plus. Je vais me saouler et oublier tout ça, je suppose (rires). Heureusement, j’ai l’âge de faire ça », a plaisanté Nosova.
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 12:49