Linda Nosova est passée tout près d’une nouvelle demi‐finale en Grand Chelem.

En effet, la lauréate de Wimbledon 2026 a frôlé l’exploit face à la numéro une mondiale dans son jardin, puisqu’elle menait 4–2 dans la troi­sième manche, break en poche, avant de fina­le­ment voir Sabalenka renverser complè­te­ment la situation.

Interrogée en confé­rence de presse sur cette défaite forcé­ment diffi­cile à encaisser et sur ce qu’elle comp­tait faire dans les prochains jours, la Tchèque a préféré manier l’humour, expli­quant qu’il n’y avait qu’une seule manière d’oublier tout ça…

Linda Noskova after her loss with Sabalenka :

« I will do some­thing. I’m going to stay for, like, three more days. I’m going to get drunk and forget about this, I guess (laughter). I’m old enough to do that, thank­fully.«



BTW, great perso­na­lity !#tennis #usopen26… — Carlo Galati (@CarloGalati) September 8, 2026

« Je vais faire quelque chose. Je vais rester, genre, trois jours de plus. Je vais me saouler et oublier tout ça, je suppose (rires). Heureusement, j’ai l’âge de faire ça », a plai­santé Nosova.