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Noskova, battue par Sabalenka après avoir mené menait 4–2 dans le troi­sième set : « Je vais me saouler et oublier tout ça, je suppose. Heureusement, j’ai l’âge de faire ça »

Par
Antoine Touchard
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Linda Nosova est passée tout près d’une nouvelle demi‐finale en Grand Chelem.

En effet, la lauréate de Wimbledon 2026 a frôlé l’exploit face à la numéro une mondiale dans son jardin, puisqu’elle menait 4–2 dans la troi­sième manche, break en poche, avant de fina­le­ment voir Sabalenka renverser complè­te­ment la situation.

Interrogée en confé­rence de presse sur cette défaite forcé­ment diffi­cile à encaisser et sur ce qu’elle comp­tait faire dans les prochains jours, la Tchèque a préféré manier l’humour, expli­quant qu’il n’y avait qu’une seule manière d’oublier tout ça…

« Je vais faire quelque chose. Je vais rester, genre, trois jours de plus. Je vais me saouler et oublier tout ça, je suppose (rires). Heureusement, j’ai l’âge de faire ça », a plai­santé Nosova. 

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 12:49

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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