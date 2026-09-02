L’US Open entend bien conserver sa répu­ta­tion du plus impré­vi­sible des quatre tour­nois du Grand Chelem.

Après les élimi­na­tions surprises de Novak Djokovic et Arthur Fils dès le premier tour, c’est au tour d’un autre préten­dant à la victoire finale de passer à la trappe d’en­trée, en la personne de Rafael Jodar, grande révé­la­tion de cette saison 2026.

Largement favori du match qui l’op­po­sait au lucky loser chinois, Yunchaokete Bu (124e), l’ac­tuel 13e joueur a été tota­le­ment écrasé en seule­ment 1h50 de jeu, avec seule­ment quatre petits jeux remportés : 6–2, 6–1, 6–1.

BU JUST DID THAT 🙌



He takes out the in‐form Jodar, drop­ping just FOUR game ! pic.twitter.com/fwLZ7MNGrQ — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026

Une véri­table décu­lottée diffi­ci­le­ment expli­cable même si certains obser­va­teurs espa­gnols commencent à évoquer un virus. Il faudra attendre la confé­rence de presse du joueur de 19 ans pour en savoir plus…