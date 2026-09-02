L’US Open entend bien conserver sa réputation du plus imprévisible des quatre tournois du Grand Chelem.
Après les éliminations surprises de Novak Djokovic et Arthur Fils dès le premier tour, c’est au tour d’un autre prétendant à la victoire finale de passer à la trappe d’entrée, en la personne de Rafael Jodar, grande révélation de cette saison 2026.
Largement favori du match qui l’opposait au lucky loser chinois, Yunchaokete Bu (124e), l’actuel 13e joueur a été totalement écrasé en seulement 1h50 de jeu, avec seulement quatre petits jeux remportés : 6–2, 6–1, 6–1.
BU JUST DID THAT 🙌— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026
He takes out the in‐form Jodar, dropping just FOUR game ! pic.twitter.com/fwLZ7MNGrQ
Une véritable déculottée difficilement explicable même si certains observateurs espagnols commencent à évoquer un virus. Il faudra attendre la conférence de presse du joueur de 19 ans pour en savoir plus…
Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 23:00