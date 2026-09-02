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Nouveau coup de tonnerre à New‐York : la révé­la­tion de la saison déjà au tapis !

Par
Thomas S
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L’US Open entend bien conserver sa répu­ta­tion du plus impré­vi­sible des quatre tour­nois du Grand Chelem. 

Après les élimi­na­tions surprises de Novak Djokovic et Arthur Fils dès le premier tour, c’est au tour d’un autre préten­dant à la victoire finale de passer à la trappe d’en­trée, en la personne de Rafael Jodar, grande révé­la­tion de cette saison 2026.

Largement favori du match qui l’op­po­sait au lucky loser chinois, Yunchaokete Bu (124e), l’ac­tuel 13e joueur a été tota­le­ment écrasé en seule­ment 1h50 de jeu, avec seule­ment quatre petits jeux remportés : 6–2, 6–1, 6–1.

Une véri­table décu­lottée diffi­ci­le­ment expli­cable même si certains obser­va­teurs espa­gnols commencent à évoquer un virus. Il faudra attendre la confé­rence de presse du joueur de 19 ans pour en savoir plus…

Publié le mercredi 2 septembre 2026 à 23:00

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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