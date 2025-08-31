AccueilUS OpenNouvelle désillusion pour Zverev, plus belle victoire en Grand Chelem pour Auger-Aliassime...
Nouvelle désillu­sion pour Zverev, plus belle victoire en Grand Chelem pour Auger‐Aliassime !

Baptiste Mulatier

Une année de plus sans titre du Grand Chelem pour Alexander Zverev. 

Le numéro 3 mondial a été battu dès le troi­sième tour de l’US Open par Felix Auger‐Aliassime : 4–6, 7–6(7), 6–4, 6–4, en 3h49 de jeu. 

Jusqu’à aujourd’hui, le Canadien de 25 ans avait perdu ses sept duels en Grand Chelem face à des joueurs du top 5.

Le doigt sur l’oreille lors de sa célé­bra­tion, le 27e mondial montre avec cette victoire de pres­tige qu’il faut bel et bien compter sur lui. 

En huitièmes de finale, FAA affron­tera Andrey Rublev, tombeur en cinq sets de Coleman Wong (173e mondial) : 2–6, 6–4, 6–3, 4–6, 6–3.

31 août 2025

