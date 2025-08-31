Une année de plus sans titre du Grand Chelem pour Alexander Zverev.

Le numéro 3 mondial a été battu dès le troi­sième tour de l’US Open par Felix Auger‐Aliassime : 4–6, 7–6(7), 6–4, 6–4, en 3h49 de jeu.

Jusqu’à aujourd’hui, le Canadien de 25 ans avait perdu ses sept duels en Grand Chelem face à des joueurs du top 5.

Le doigt sur l’oreille lors de sa célé­bra­tion, le 27e mondial montre avec cette victoire de pres­tige qu’il faut bel et bien compter sur lui.

The biggest win of Felix Auger‐Aliassime’s career ‼️



He becomes the third Canadian man to defeat an ATP Top‑3 player at a major 🇨🇦 pic.twitter.com/DT5TTDC2Ey — ESPN (@espn) August 31, 2025

En huitièmes de finale, FAA affron­tera Andrey Rublev, tombeur en cinq sets de Coleman Wong (173e mondial) : 2–6, 6–4, 6–3, 4–6, 6–3.