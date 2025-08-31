Une année de plus sans titre du Grand Chelem pour Alexander Zverev.
Le numéro 3 mondial a été battu dès le troisième tour de l’US Open par Felix Auger‐Aliassime : 4–6, 7–6(7), 6–4, 6–4, en 3h49 de jeu.
Jusqu’à aujourd’hui, le Canadien de 25 ans avait perdu ses sept duels en Grand Chelem face à des joueurs du top 5.
Le doigt sur l’oreille lors de sa célébration, le 27e mondial montre avec cette victoire de prestige qu’il faut bel et bien compter sur lui.
En huitièmes de finale, FAA affrontera Andrey Rublev, tombeur en cinq sets de Coleman Wong (173e mondial) : 2–6, 6–4, 6–3, 4–6, 6–3.
Publié le dimanche 31 août 2025 à 07:24