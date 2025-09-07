AccueilUS OpenNouvelles rassurantes pour Sinner, touché physiquement, avant la finale contre Alcaraz
Nouvelles rassu­rantes pour Sinner, touché physi­que­ment, avant la finale contre Alcaraz

Alors que plusieurs médias italiens ont rapporté que Jannik Sinner ne s’était pas entraîné samedi en raison d’une gêne ressentie au niveau des abdo­mi­naux lors de sa demi‐finale contre Félix Auger‐Aliassime, ce n’est mani­fes­te­ment pas le cas.

Le tenant du titre a en effet été filmé en train d’ef­fec­tuer quelques exer­cices physiques en salle de sport (filmé par les équipes de Sky Sports ci‐dessous) avant de s’en­traîner briè­ve­ment sur un court en inté­rieur, loin des caméras. 

Des nouvelles rassu­rantes donc pour le numéro 1 mondial même si un petit doute persiste sur le fait qu’il soit à 100% de ses capa­cité ce dimanche soir (finale prévue à partir de 20h, heure française). 

Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 14:14

