Alors que plusieurs médias italiens ont rapporté que Jannik Sinner ne s’était pas entraîné samedi en raison d’une gêne ressentie au niveau des abdominaux lors de sa demi‐finale contre Félix Auger‐Aliassime, ce n’est manifestement pas le cas.
Le tenant du titre a en effet été filmé en train d’effectuer quelques exercices physiques en salle de sport (filmé par les équipes de Sky Sports ci‐dessous) avant de s’entraîner brièvement sur un court en intérieur, loin des caméras.
Des nouvelles rassurantes donc pour le numéro 1 mondial même si un petit doute persiste sur le fait qu’il soit à 100% de ses capacité ce dimanche soir (finale prévue à partir de 20h, heure française).
Publié le dimanche 7 septembre 2025 à 14:14