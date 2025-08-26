Récemment de passage sur le podcast de Jay Shetty sur Youtube, où il est notam­ment revenu sur ses fameuses imita­tions au début de sa carrière, Novak Djokovic a déclaré tout son amour et son admi­ra­tion pour son épouse, Jelena.

« On est ensemble depuis que j’ai 18 ans et elle 19 ans. Elle est la seule rela­tion vrai­ment sérieuse que j’ai eue dans ma vie et elle est mon roc. Nous avons grandi ensemble. Je veux toujours connaître son avis, elle chal­lenge mes déci­sions. Et souvent, son instinct est le bon, au contraire du mien ! (rires) Je continue de jouer à ce niveau grâce à ce qu’elle apporte à notre famille. Elle est la meilleure parte­naire qui soit à tous les égards. »