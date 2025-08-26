Récemment de passage sur le podcast de Jay Shetty sur Youtube, où il est notamment revenu sur ses fameuses imitations au début de sa carrière, Novak Djokovic a déclaré tout son amour et son admiration pour son épouse, Jelena.
« On est ensemble depuis que j’ai 18 ans et elle 19 ans. Elle est la seule relation vraiment sérieuse que j’ai eue dans ma vie et elle est mon roc. Nous avons grandi ensemble. Je veux toujours connaître son avis, elle challenge mes décisions. Et souvent, son instinct est le bon, au contraire du mien ! (rires) Je continue de jouer à ce niveau grâce à ce qu’elle apporte à notre famille. Elle est la meilleure partenaire qui soit à tous les égards. »
Publié le mardi 26 août 2025 à 20:44