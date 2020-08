Comme toutes les stars du tournoi, le numéro 1 mondial s’est prêté au jeu du média day.

Ces propos confirment ce qu’il avait déjà confié plus tôt au New York Times.

Novak défend donc l’idée que le tournoi reste un Grand Chelem malgré quelques absences, qu’il est très ouvert suite à la pandémie. Il précise aussi les conditions dans lesquelles il a décidé de venir. Cela n’est pas lié à l’absence de Rafael Nadal : « Je n’ai pas pris ma décision de venir parce que Rafael Nadal s’est retiré. J’avais déjà décidé de venir il y a plusieurs mois parce que je voulais reprendre sur dur car c’est une surface sur laquelle je me sens très à l’aise. C’est sur dur que j’ai eu le plus de succès. J’adore disputer l’US Open. J’avais décidé de venir, mais je n’étais pas certain que cela puisse être possible car il fallait que certains points soient clarifiés, notamment, l’absence de quarantaine au retour en Europe » a précisé le numéro 1 mondial.

Sur le fait qu’il soit favori, là aussi, Novak a « calmé » les esprits :« Chaque Grand Chelem est une opportunité de titre, mais je ne suis pas le seul. Ce serait vraiment irrespectueux de dire que j’ai plus de chance en l’absence de Roger et Rafa pour tous les autres joueurs. Thiem, Zverev, Tsitsipas, Medvedev sont aussi forts que nous trois. Tout le monde peut gagner, d’autant plus après six mois sans circuit car on ne sait pas vraiment comment on va se sentir sur le court. »

