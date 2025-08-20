Associé à son amie Olga Danilovic et bien que battu par la paire Andreeva Medvedev, Djokovic a proposé quelques séquences inté­res­santes lors de son match de double mixte. Il faut dire qu’il se devait de porter son équipe tant Olga semblait impres­sionnée et stressée par l’évènement.

Novak Djokovic with a majestic fore­hand winner down the line. 🤯



His reac­tion. 🕺 😂pic.twitter.com/qidYsYRKiO — Danny (@DjokovicFan_) August 19, 2025

S’il fallait retenir qu’un point ce serait bien sur celui où Novak s’est mis en mode robot pour fina­le­ment proposer une danse incroyable aux spec­ta­teurs venus nombeux voir le Serbe.

Il faut dire qu’à chacune de ses sorties on se dit qu’il est possible que ce soit la dernière.