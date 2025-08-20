Associé à son amie Olga Danilovic et bien que battu par la paire Andreeva Medvedev, Djokovic a proposé quelques séquences intéressantes lors de son match de double mixte. Il faut dire qu’il se devait de porter son équipe tant Olga semblait impressionnée et stressée par l’évènement.
Novak Djokovic with a majestic forehand winner down the line. 🤯— Danny (@DjokovicFan_) August 19, 2025
His reaction. 🕺 😂pic.twitter.com/qidYsYRKiO
S’il fallait retenir qu’un point ce serait bien sur celui où Novak s’est mis en mode robot pour finalement proposer une danse incroyable aux spectateurs venus nombeux voir le Serbe.
Il faut dire qu’à chacune de ses sorties on se dit qu’il est possible que ce soit la dernière.
Publié le mercredi 20 août 2025 à 09:22