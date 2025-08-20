AccueilUS OpenNovak Djokovic danse, c'est très bon signe...
Novak Djokovic danse, c’est très bon signe…

Antoine Touchard
Antoine Touchard

Associé à son amie Olga Danilovic et bien que battu par la paire Andreeva Medvedev, Djokovic a proposé quelques séquences inté­res­santes lors de son match de double mixte. Il faut dire qu’il se devait de porter son équipe tant Olga semblait impres­sionnée et stressée par l’évènement. 

S’il fallait retenir qu’un point ce serait bien sur celui où Novak s’est mis en mode robot pour fina­le­ment proposer une danse incroyable aux spec­ta­teurs venus nombeux voir le Serbe. 

Il faut dire qu’à chacune de ses sorties on se dit qu’il est possible que ce soit la dernière.

Publié le mercredi 20 août 2025 à 09:22

