Novak Djokovic encore et toujours plus haut. Tombeur de Daniil Medvedev en finale de l’US Open ce dimanche, il remporte un 24e titre du Grand Chelem, égalant ainsi le record histo­rique, hommes et femmes confondus, de Margaret Court.

« Je dois utiliser ma victoire ici en finale de l’édi­tion 2021 en sachant que Novak sera dix fois meilleur qu’il ne l’était ce jour‐là », décla­rait Medvedev avant le début du match. Il n’avait pas tort. Djokovic réali­sait un début de match idéal. Tout de suite offensif, il utili­sait beau­coup plus de slice et de variété. Il profi­tait égale­ment de la posi­tion toujours aussi reculée du Russe pour réussir quelques services‐volées précieux. Le Serbe menait logi­que­ment face à un Medvedev moins inspiré et moins percutant.

Le scénario semblait se répéter dans le deuxième set avec un Djokovic globa­le­ment domi­nant. Mais Daniil tenait grâce à sa première balle. Et la finale était éton­nam­ment marquée par une scène rare, lorsque Nole, marqué par l’intensité et la longueur d’un échange à 3–3 sur le service de Medvedev, s’écrou­lait au sol de fatigue.

Medvedev aper­ce­vait évidem­ment le signe inquié­tant donné par le natif de Belgrade. Il montait en puis­sance et démon­trait des qualités physiques impres­sion­nantes face à un Novak parfois essoufflé à l’issue des longs échanges. En diffi­culté au service, Djokovic sauvait une balle de break cruciale à 6–5 grâce à une nouvelle volée réussie (84% de points gagnés au filet sur l’en­semble du match !). S’en suivait un tie‐break déter­mi­nant et d’un niveau épous­tou­flant, durant lequel le Serbe se montrait plus solide.

Après un passage aux toilettes pour Djokovic et un temps mort médical pour Medvedev, le troi­sième set tour­nait rapi­de­ment à l’avan­tage du plus expé­ri­menté des deux. Le regard noir et impas­sible, le Russe s’ac­cro­chait mais Nole, avec de l’énergie retrouvée, remet­tait le coup de collier néces­saire pour conclure.

Novak Djokovic s’im­po­sait en trois sets : 6–3, 7–6(5), 6–3, en 3h17 de jeu. Il prenait sa revanche sur Daniil Medvedev ici à New‐York et rempor­tait un 4e titre à l’US Open. Et il le savait déjà depuis quelques temps mais lundi, à 36 ans, il retrou­vera sa place de numéro 1 mondial.