Lors de son média day, le numéro 1 mondial a été interrogé très logiquement au sujet de l’absence de trois ténors du tour.

Selon lui, ces absences sont bien sur préjudiciables pour la qualité du tournoi mais elles ne peuvent pas remettre en cause le statut du tournoi : « Il est étrange que Federer et Nadal ne soient pas là. Ils manqueront sans aucun doute au tournoi car ce sont les légendes de notre sport, mais la plupart des meilleurs joueurs sont là et je ne me soucie pas de savoir si cet US Open doit être considéré comme un vrai tournoi du Grand Chelem. Je vois qu’il y a des discussions et que les gens pensent que le titre ne doit pas être valorisé de la même manière. Je ne suis pas d’accord avec ça, la plupart des meilleurs joueurs sont là » a expliqué le Serbe.