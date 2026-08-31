Novak Djokovic n’avait plus perdu au premier tour d’un tournoi du Grand Chelem depuis… 2006. Vingt ans après, cette incroyable série a pris fin à l’US Open.
Pris de vomissements, de vertiges et de douleurs à différentes parties du corps, le Serbe de 39 ans a fini par s’incliner après 4h40 de jeu face à l’Argentin Mariano Navone (49e mondial) : 7–6(5), 5–7, 4–6, 6–2, 6–1.
Difficile physiquement, cette rencontre l’a également été sur le plan émotionnel pour l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. Alors que le public new‐yorkais continuait de l’acclamer dans le cinquième set malgré l’issue désormais presque inéluctable, Djokovic a eu du mal à contenir son émotion.
Après la rencontre, il est revenu sur cette atmosphère si particulière, dans des propos relayés par L’Équipe.
« Le public a été formidable. Je suis tellement reconnaissant de vivre cela. Concernant le match en lui‐même et ce que j’ai ressenti sur le plan physique et dans mon jeu, ce n’était vraiment pas agréable. J’ai détesté pratiquement chaque moment passé sur le court. Mais du point de vue du public et de son soutien, c’était incroyable, honnêtement depuis le début. Ils ont essayé de me rebooster dans les moments importants, et je suis vraiment désolé de ne pas avoir joué aussi bien que j’aurais dû, pu ou voulu le faire pour eux. Mais l’amour et la reconnaissance qu’ils m’ont témoignés à la fin m’ont vraiment touché au coeur. »
Publié le lundi 31 août 2026 à 17:59