Novak Djokovic n’avait plus perdu au premier tour d’un tournoi du Grand Chelem depuis… 2006. Vingt ans après, cette incroyable série a pris fin à l’US Open.

Pris de vomis­se­ments, de vertiges et de douleurs à diffé­rentes parties du corps, le Serbe de 39 ans a fini par s’incliner après 4h40 de jeu face à l’Argentin Mariano Navone (49e mondial) : 7–6(5), 5–7, 4–6, 6–2, 6–1.

Difficile physi­que­ment, cette rencontre l’a égale­ment été sur le plan émotionnel pour l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. Alors que le public new‐yorkais conti­nuait de l’acclamer dans le cinquième set malgré l’issue désor­mais presque inéluc­table, Djokovic a eu du mal à contenir son émotion.

Après la rencontre, il est revenu sur cette atmo­sphère si parti­cu­lière, dans des propos relayés par L’Équipe.

« Le public a été formi­dable. Je suis telle­ment recon­nais­sant de vivre cela. Concernant le match en lui‐même et ce que j’ai ressenti sur le plan physique et dans mon jeu, ce n’était vrai­ment pas agréable. J’ai détesté prati­que­ment chaque moment passé sur le court. Mais du point de vue du public et de son soutien, c’était incroyable, honnê­te­ment depuis le début. Ils ont essayé de me rebooster dans les moments impor­tants, et je suis vrai­ment désolé de ne pas avoir joué aussi bien que j’au­rais dû, pu ou voulu le faire pour eux. Mais l’amour et la recon­nais­sance qu’ils m’ont témoi­gnés à la fin m’ont vrai­ment touché au coeur. »