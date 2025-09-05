Alors que Novak Djokovic a récem­ment déclaré qu’en cas de sacre à l’US Open, Nick Kyrgios pour­rait l’emmener où il veut pour le faire boire un verre, l’Australien a cette fois tenu à répondre à une nouvelle décla­ra­tion du Serbe à son sujet.

« Nick adore m’en­voyer des clips de boîtes de nuit, de bars – je n’ai même pas répondu au dernier ! Il dit toujours : « Pourquoi est‐ce que je tombe toujours sur des Serbes partout dans le monde ? Il va à une fête, tombe sur l’un des nôtres, qui lui dit : « Nick, tu es serbe ! ». Puis ils s’embrassent, boivent et il m’en­voie les vidéos », a déclaré Djokovic.

This is unbe­lie­vable hahaha https://t.co/N3yPsFbK4S — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) September 5, 2025

Une décla­ra­tion qui a beau­coup fait rire le fêtard, Kyrgios : « C’est incroyable hahaha. »