En conférence de presse, Novak a bien expliqué qu’il savait que le tournoi ne faisait que commencer, que le plus dur allait commencer. Si on s’appuie sur ses performances et sa dépense d’énergie, on ose penser qu’il aura une petite chance face à Alcaraz en demi‐finales.
« Ce qui m’attend maintenant ne va pas s’arranger, je vous l’assure (rires). Je vais essayer de prendre les choses au jour le jour, de prendre soin de mon corps, de me détendre et de récupérer. Les deux prochains jours seront essentiels pour me remettre en forme et être prêt à me battre jusqu’à cinq sets si nécessaire. J’adorerais ça ; j’aimerais être suffisamment en forme pour jouer encore et encore, pour potentiellement atteindre un cinquième set avec Carlos. J’aurai besoin de mon meilleur tennis, pour être à la hauteur. J’aime généralement disputer les grands matchs sur une grande scène, mais je ne sais pas comment mon corps sera dans quelques jours, alors je vais faire tout mon possible avec mon équipe pour arriver préparé. Il y aura beaucoup de longs échanges, c’est sûr ; ce ne seront pas des points courts. »
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 11:05