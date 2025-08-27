De passage en confé­rence de presse après une nouvelle victoire pous­sive, au deuxième tour de l’US Open face à Svajda, Novak Djokovic a expliqué pour­quoi il ne semblait pas heureux sur le court ce mercredi.

« Ce n’est pas une ques­tion de moti­va­tion, c’est comme si j’étais un peu frustré par mon jeu, et je traverse des moments où je me dis inté­rieu­re­ment certaines choses dont il vaut mieux ne pas connaître les détails. J’essaie de rester concentré, de comprendre le puzzle une fois sur le terrain, mais cela ne veut pas dire que je n’éprouve pas de plaisir à concourir. J’aime la compé­ti­tion, mais je n’aime pas ne pas bien jouer, alors je me mets une pres­sion supplé­men­taire, à moi et à mon équipe, pour être meilleur le lende­main, au prochain match. Aujourd’hui (mercredi), j’ai eu un peu de mal à trouver ce rythme, c’est pour­quoi vous ne m’avez peut‐être pas vu aussi enthou­siaste après avoir gagné certains points. Ne vous inquiétez pas pour moi, demain, je ferai en sorte de lever le poing encore plus fort, juste pour vous (rires). »