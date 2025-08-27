De passage en conférence de presse après une nouvelle victoire poussive, au deuxième tour de l’US Open face à Svajda, Novak Djokovic a expliqué pourquoi il ne semblait pas heureux sur le court ce mercredi.
« Ce n’est pas une question de motivation, c’est comme si j’étais un peu frustré par mon jeu, et je traverse des moments où je me dis intérieurement certaines choses dont il vaut mieux ne pas connaître les détails. J’essaie de rester concentré, de comprendre le puzzle une fois sur le terrain, mais cela ne veut pas dire que je n’éprouve pas de plaisir à concourir. J’aime la compétition, mais je n’aime pas ne pas bien jouer, alors je me mets une pression supplémentaire, à moi et à mon équipe, pour être meilleur le lendemain, au prochain match. Aujourd’hui (mercredi), j’ai eu un peu de mal à trouver ce rythme, c’est pourquoi vous ne m’avez peut‐être pas vu aussi enthousiaste après avoir gagné certains points. Ne vous inquiétez pas pour moi, demain, je ferai en sorte de lever le poing encore plus fort, juste pour vous (rires). »
Publié le mercredi 27 août 2025 à 23:23