Alors qu’il n’a plus disputé un match sur un court en dur depuis sa défaite surprise au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells face à Luca Nardi en mars dernier, Novak Djokovic s’ap­prête à défendre son titre à l’US Open où il affron­tera Radu Albot ce mardi au premier tour (pas avant 2h30 du matin).

Et lors­qu’un jour­na­liste serbe lui a demandé en confé­rence de presse d’avant tournoi s’il se sentait bien avant de débuter le Grand Chelem new‐yorkais, la récent médaillé d’or en simple aux JO de Paris a fait part d’une certaine fatigue liée selon lui au déca­lage horaire.

« Ce serait sans doute mieux si j’avais quelques matches à mon actif, mais c’était le calen­drier cette année, les Jeux Olympiques étaient la prio­rité. Je suis arrivé à New‐York mardi, je me suis entraîné tous les jours et j’ai augmenté mon niveau, même si, je dois l’ad­mettre, le déca­lage horaire est plus impor­tant que d’ha­bi­tude. Je ne sais pas ce qui se passe, c’est comme si une partie de moi était restée en Europe. »