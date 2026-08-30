Accueil US Open

Novak Djokovic : « Si vous me demandez si je suis prêt, voici ma réponse »

Par
Thomas S
-
680

De passage en confé­rence de presse avant ses débuts à l’US Open où il sera opposé ce dimanche à l’Argentin Mariano Navone (à partir de 1h du matin ce dimanche), Novak Djokovic a estimé que sa défaite d’en­trée sur le Masters 1000 de Cincinnati avait été béné­fique pour sa prépa­ra­tion alors qu’il se dit fin prêt pour ce dernier grand rendez‐vous de la saison. 

« Je n’aime pas être éliminé préma­tu­ré­ment dans un tournoi, sincè­re­ment, mais cette défaite m’a donné le temps de me préparer de manière plus adéquate pour l’US Open. J’ai eu quelques semaines, deux semaines en fait, pour m’entraîner et amener mon corps et mon esprit à un état idéal, en me prépa­rant pour ce qui m’attend. Si vous me demandez si je suis prêt, je pense que oui, que je le suis autant que possible, même si s’entraîner et entrer sur le court Arthur Ashe pour disputer un match au meilleur des cinq sets sont deux choses complè­te­ment diffé­rentes. En général, on ne joue pas de matchs en cinq sets lors des séances d’entraînement. On verra bien, on verra comment ça se passe. Les premiers matchs sont très exigeants pour moi, surtout ces dernières années. J’espère pouvoir fran­chir le premier obstacle et construire à partir de là. »

Publié le dimanche 30 août 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥