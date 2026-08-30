De passage en confé­rence de presse avant ses débuts à l’US Open où il sera opposé ce dimanche à l’Argentin Mariano Navone (à partir de 1h du matin ce dimanche), Novak Djokovic a estimé que sa défaite d’en­trée sur le Masters 1000 de Cincinnati avait été béné­fique pour sa prépa­ra­tion alors qu’il se dit fin prêt pour ce dernier grand rendez‐vous de la saison.

« Je n’aime pas être éliminé préma­tu­ré­ment dans un tournoi, sincè­re­ment, mais cette défaite m’a donné le temps de me préparer de manière plus adéquate pour l’US Open. J’ai eu quelques semaines, deux semaines en fait, pour m’entraîner et amener mon corps et mon esprit à un état idéal, en me prépa­rant pour ce qui m’attend. Si vous me demandez si je suis prêt, je pense que oui, que je le suis autant que possible, même si s’entraîner et entrer sur le court Arthur Ashe pour disputer un match au meilleur des cinq sets sont deux choses complè­te­ment diffé­rentes. En général, on ne joue pas de matchs en cinq sets lors des séances d’entraînement. On verra bien, on verra comment ça se passe. Les premiers matchs sont très exigeants pour moi, surtout ces dernières années. J’espère pouvoir fran­chir le premier obstacle et construire à partir de là. »