Qualifié pour le dernier carré de l’US Open, Novak Djokovic sait que pour remporter un 25e titre du Grand Chelem dimanche, il devra battre Carlos Alcaraz en demies et poten­tiel­le­ment Jannik Sinner en finale.

« On sait que ce sont les deux meilleurs joueurs du monde. Tout le monde anti­cipe une finale entre eux. Je vais essayer de contre­carrer les plans de la plupart des gens. On va voir. Sinner doit encore gagner deux matches pour atteindre la finale. Mais c’est certain qu’ils jouent un meilleur tennis que tous les autres », a déclaré le Serbe de 38 ans en confé­rence de presse, dans des propos relayés par L’Equipe.