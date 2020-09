Whatever it takes 😅

4th round at every Slam ✅ done 😃✊🏼

Wishing a speedy recovery to Madison 🙏

See you on monday for the 2nd week @usopen 🎉



8e de finale dans chaque Grand Chelem, c'est fait ✅ 😃

Bon rétablissement à Madison 🙏

A lundi pour la 2ème semaine de l'Us Open 🎉✊🏼 pic.twitter.com/y354EDp7ry