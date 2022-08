La joueuse tuni­sienne s’est exprimée chez nos confrères d’Arabnews, elle aborde notam­ment les chan­ge­ments dans sa vie liée notam­ment à sa finale à Wimbledon et Ons affirme qu’elle ne veut pas changer, qu’elle veut rester la même.

« Il est très impor­tant pour moi de rester la même personne, peu importe le succès que je connais. C’est très naturel pour moi d’être ainsi ; mes parents m’ont élevé pour que je sois toujours humble et je pense que c’est un message puis­sant que j’es­saie d’en­voyer, que nous ne sommes pas seule­ment des joueurs de tennis, nous sommes des êtres humains et pour moi être n°1 équi­vaut à être n°1000 . Tu dois rester humble et faire ton truc. Si tu vas avoir la grosse tête, ton coup droit ne sera pas meilleur, il va rester le même »