Reilly Opelka est l’un des seuls joueurs à avoir pris la défende de Stefanos Tsitsipas.

Son argu­ment est rece­vable même s’il accusé à tort les médias qui seraient en manque d’in­for­ma­tions sensa­tion­nelles et qui en feraient beau­coup trop.

Pour le géant améri­cain, il n’y a pas de triche, simple­ment un joueur qui trans­pire et qui se change, voila tout : « Je pense que c’est ridi­cule… Les médias en parlent parce que le tennis est chiant et ces mêmes médias sont nuls. Mais bon ils ne s’en rendent pas compte des condi­tions de jeu. Personne ne peut tenir sous cette chaleur et cette humi­dité. Mes chaus­sures dégou­linent, elles laissent échapper de la sueur. On boit, on s’hy­drate beau­coup, on doit aller aux toilettes. Pour changer ses chaus­settes, ses chaus­sures, ses semelles, son short, sa chemise, tout le reste, sa casquette, ça prend cinq, six minutes. Ensuite, il y a le temps qu’on marche pour rejoindre le court. »