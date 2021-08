Présent en confé­rence de presse suite à sa victoire au premier tour face au Coréen Kwon (7–6, 6–4, 6–4), Reilly Opelka s’est longue­ment exprimé sur le sujet qui anime Flushing Meadows depuis lundi soir : les pauses toilettes. Sans prendre le parti de l’un (Murray) ou de l’autre (Tsitsipas), l’Américain a poussé un vrai coup de gueule contre les médias et ceux qui ne comprennent pas ces pauses pour changer de vêtements.

« Je pense que c’est ridi­cule… Les médias du tennis sont nuls et ils sont terribles. Il fait chaud et humide, et pour les médias, la presse, qui n’ont jamais mis les pieds sur un court de tennis de leur vie, qui n’ont jamais été dans cet envi­ron­ne­ment, ne pour­raient pas tenir 30 minutes dans cette humi­dité, dans cette chaleur. C’est physique, notre sport l’est. Mes chaus­sures dégou­linent, elles laissent échapper de la sueur. On boit, on s’hy­drate beau­coup, on doit aller aux toilettes. Pour changer ses chaus­settes, ses chaus­sures, ses semelles dans ses chaus­sures, son short, sa chemise, tout le reste, sa casquette, ça prend cinq, six minutes. Ensuite, il y a le temps qu’on marche pour rejoindre le court », a d’abord lancé un Opelka remonté avant d’évo­quer le cas du Grec et d’une poten­tielle triche.

« Vous savez, je ne connais pas Tsitsipas, je ne connais pas sa situa­tion mais je doute qu’il utilise ces pauses pour tricher et être coaché. J’en doute forte­ment. Aujourd’hui, vous savez, je ne pouvais même pas prendre mon sac pour me changer. Je suis comme les autres, mes vête­ments et chaus­sures sont avec moi. Vous pouvez venir avec moi si vous voulez. Je n’aime pas être coaché sur le terrain, je ne pense pas du tout que nous devrions avoir du coaching sur le court, mais je vais stric­te­ment me changer parce qu’il fait chaud et humide. Si les gens ne comprennent pas ça, c’est qu’ils n’ont jamais passé une journée dans la vie d’un athlète profes­sionnel ou qu’ils s’en sont approchés. »

Voilà une posi­tion qui a le mérite d’être claire !