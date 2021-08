Tête de série numéro 22 à New‐York où il affron­tera le Coréen Kwon au premier tour, Reilly Opelka peut nourrir de belles ambi­tions sur cet US Open alors qu’il réalise la plus belle saison de sa carrière (demi‐finaliste à Rome sur terre battue et fina­liste à Toronto). 24e joueur mondial cette semaine, le géant du Michigan estime qu’il peut renverser n’im­porte quel joueur sur un match même s’il manque encore d’ex­pé­rience sur des matchs en cinq sets.

« Oui, bien sûr. Je pense vrai­ment que je peux battre n’im­porte qui dans un tableau. Ce qui est bien, c’est que je suis tête de série cette année. Cela fait toute la diffé­rence. […] J’ai beau­coup progressé depuis ces derniers mois, mais je n’ai pas encore fait la deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem. Je dois tester mon corps pour voir ce qui se passe avec quatre, cinq matchs en trois sets gagnants. C’est la seule raison pour laquelle je dis que je ne sais pas si je suis prêt. Je ne suis pas négatif, je suis simple­ment réaliste. »