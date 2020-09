La finale tant attendue va donc bien avoir lieu. Pas celle que les fans de Serena Williams désiraient mais celle que les fans de tennis attendaient : une finale entre les deux meilleures joueuses depuis la reprise du tennis, un duel entre Naomi Osaka et Victoria Azarenka. Si la Japonaise n’avait pas eu une petite gêne il y a deux semaines à l’occasion de la finale du tournoi de Cincinnati, on aurait pu avoir un avant-goût de cette confrontation. Osaka a certes passé une petite heure de plus sur les courts de Flushing Meadows, mais ce n’est cependant pas ce critère qui devrait faire la différence.

Au niveau des confrontations, si l’on excepte la victoire par forfait d’Azarenka à Cincinnati, c’est la plus jeune qui domine les débats (2 victoires à 1) mais les deux dernières ont eu lieu sur terre battue et la première il y a plus de quatre ans. Difficile alors de dégager une favorite entre une Osaka plus puissante et survoltée et une Biélorusse plus expérimentée et forte de sa victoire face à Serena Williams en demi-finale.

Le pronostique de la rédaction : Osaka en trois sets.