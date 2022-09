Comprendre le chemin de Naomi Osaka est très très compli­quée. Depuis quelques temps, la Japonaise est ailleurs et même si elle fait quelques tour­nois, on ne peut pas dire qu’elle renvoie l’image d’une personne très motivée. Pourtant on connait son talent. En confé­rence de presse après sa défaite face à Collins (7−6, 6–3), elle a expliqué sa problé­ma­tique actuelle.

« Quand je dis que j’ai la tête partout, je veux dire que je suis le genre de personne qui pense beau­coup, au point de trop réflé­chir. Parfois, quand je joue un match, je dois me dire d’ar­rêter de penser et de suivre mon instinct. Je ne sais pas. J’ai l’im­pres­sion que je dois me détendre un peu parce qu’il y a beau­coup de chaos dans ma tête en ce moment. Je dirais que ce qui est diffé­rent d’avant, je ne suis pas vrai­ment sûre. J’ai l’im­pres­sion que si je le savais, je serais capable de changer et de réparer quelque chose. Je ne peux pas vrai­ment répondre à cette ques­tion pour le moment. Peut‐être plus tard »