Naomi Osaka nouvelle reine de New-York ! Face à Victoria Azarenka, la Japonaise a remporté l’US Open pour la deuxième fois de sa carrière, deux après le premier. C’est également son troisième titre du Grand Chelem après l’Open d’Australie en 2019.

Auteur d’un premier set totalement raté, Naomi Osaka n’a tout simplement pas vu le jour. Avec seulement quatre points perdus sur son service et trois fautes directes, « Vika » ne pouvait espérer un meilleur départ dans une finale alors que son adversaire semblait encore dans les vestiaires : 6-1 en 25 minutes.

Le scénario de la première manche semblait se répéter dans la deuxième après le break d’entrée de la Biélorusse. Piquée dans son orgueil, Osaka a commencé à montrer les crocs ce qui a eu le mérité de rééquilibrer les débats. Beaucoup plus déterminée et jouant un tennis plus physique, la Japonaise a ramassé six jeux sur sept pour l’emporter 6-3 en 40 minutes. Balle au centre.

Une troisième et ultime manche sous haute tension s’annonçait. Osaka, ayant repris la main sur le match, continuait à remporter de plus en plus de rallyes en fond de court. Et sans surprise, c’est elle qui a fait le break en premier au cours du troisième jeu avant d’effacer trois balles de débreak dans la foulée. Solide la native d’Osaka (ça ne s’invente pas). Puis moins solide lorsqu’elle a manqué quatre occasions de s’envoler à 5-2 avant, finalement, de remporter le Graal en trois manches : 1-6, 6-3, 6-3 après 1h50 de jeu. Une championne qui aura seulement 23 ans le 16 octobre prochain…