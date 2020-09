Intraitable. Naomi Osaka a disputé trois finales de Grand Chelem pour trois titres. Pourtant, la partie était très mal engagée ce samedi face à Victoria Azarenka. Menée 6-1, 2-0, la Japonaise a finalement retourné la situation en remportant les deux derniers sets 6-3, 6-3, après 1h50 de jeu.

En conférence de presse, Naomi a expliqué comment elle avait géré ce match mentalement.

« Dans le deuxième set, j’aurais pu facilement disparaître, mais je voulais vraiment me battre et rivaliser. Honnêtement, je ne pensais à rien d’autre. Je ne pensais pas à gagner, je pensais juste à la compétition, mais d’une manière ou d’une autre, j’ai fini avec le trophée. J’essaie de mûrir depuis longtemps, mais je n’étais pas sûr du processus que je devais suivre. Toutes les leçons que j’ai apprises dans la vie m’ont développée en tant que personne. Maintenant je suis une joueuse plus complète, je suis plus consciente de ce que je fais », a-t-elle déclaré.