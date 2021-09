La tenante du titre, Naomi Osaka, est tombée ce vendredi contre la jeune Leylah Fernandez. Dans une période très compli­quée, la Japonaise, extrê­me­ment nerveuse sur le court, ne voit plus le bout du tunnel. Une nouvelle fois, la 3e joueuse mondiale n’a pas pu retenir ses larmes en confé­rence de presse.

« J’ai l’im­pres­sion que récem­ment, même quand je gagne, je ne me sens pas heureuse. Je ne le ressens plus comme un soula­ge­ment. Et puis quand je perds, je me sens très triste. Je ne pense pas que ce soit normal. Je n’avais pas vrai­ment envie de pleurer. J’ai l’im­pres­sion d’en être à un point où j’es­saie de comprendre ce que je veux faire, et honnê­te­ment, je ne sais pas quand je vais jouer mon prochain match de tennis. Je pense que je vais faire une pause pendant un certain temps. »