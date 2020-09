Naomi Osaka s’est dépêtré du piège Jennifer Brady en demi-finale, en trois sets. Elle va disputer la troisième finale de Grand Chelem de sa carrière. Pour le moment, elle a fait carton plein avec deux victoires. Et pourtant, Naomi estime avoir un niveau encore supérieur aux fois précédentes.

« J’ai l’impression que ma façon de penser est très différente que les fois précédentes. J’ai beaucoup appris à travers les hauts et les bas que j’ai subis. Plus vous vieillissez, plus vous devenez fort, c’est quelque chose que vous apprenez en passant des années sur le circuit. Mentalement, je me sens plus forte, je me sens beaucoup plus en forme maintenant », a assuré la Japonaise en conférence de presse.

Azarenka est prévenue.